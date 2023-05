Dieven stelen meer dan 2.500 liter diesel bij transportbedrijf in Bilzen

"Onze afscheiding aan de voorkant is perfect in orde", laat het bedrijf Danny Trans in een reactie weten. "Bij de buren staat een omheining uit draad. Die is ook perfect in orde, maar het is wel gemakkelijker om daar door te raken. Zo zijn ze tot aan de zijkant van ons terrein geraakt, waar ook zo'n hek staat. Ook dat hebben ze doorgeknipt."