Dodelijke brand in Nieuw-Zeelands hostel werd mogelijk aangestoken

Volgens de politie zou twee uur voor de vlammen uitsloegen al een zetel in brand hebben gestaan. Dat incident werd niet gemeld aan de hulpdiensten. Of die brand uiteindelijk leidde tot het dodelijke inferno wil en kan de politie niet bevestigen.

Opmerkelijk is dat het verblijf niet uitgerust was met een sprinklersysteem. Dat is in Nieuw-Zeeland namelijk niet verplicht. Er was wel een brandalarm, maar dat zou door rokende hostelgasten zo vaak afgaan dat mensen vaak dachten het om loos alarm ging.