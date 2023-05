Eerste vrouwelijke brouwmeester van België (98) overleden in Oudenaarde

De carrière van Rosa Merckx bij brouwerij Liefmans in Oudenaarde startte in 1946. Ze begon daar toen als secretaresse. Ze hielp ook mee om bepaalde bieren op punt te stellen. In 1972 overleed de eigenaar van de brouwerij en daarna nam Merckx de leiding over.

Datzelfde jaar werd ze ook benoemd tot "brouwmeesteres" van Liefmans. Dat betekent dat ze alle aspecten van het brouwproces op grote installaties aanstuurde. Ze was de eerste vrouw die in België die functie uitoefende. Het was een opmerkelijke aanstelling in die tijd, zeker omdat de sector door mannen gedomineerd werd.