Eerstelijnszone Waasland lanceert platform met alle hulpverleners uit de regio

"We merkten dat mensen zich verloren in het zorglandschap", stelt Sofie Vandenbulcke van de Eerstelijnszone Waasland. "We kregen vaak de vraag of er voor hun probleem een organisatie in de buurt was. Met onze website eerstestap.be willen we daar een antwoord op bieden. Het is een site met alle informatie over alle zorgverleners op een plek"