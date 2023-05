Dan toch geen apart centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs, ook al was dat beloofd na "Pano"

Het centraal meldpunt is niet het enige wat ontbreekt in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Op dit moment zijn de instellingen ook niet op de hoogte van klachten aan andere instellingen, terwijl de betrokken academici soms op verschillende plaatsen werken. Een centraal register zou dat kunnen verhelpen.

Dat toonde het geval van een pedagoog aan de KU Leuven aan, die veroordeeld en ontslagen werd na de verkrachting van een studente tijdens een studiereis naar Barcelona. Sinds 2018 had de man een verbod van de KU Leuven om in contact te komen met studenten. Toch kon hij in Nederland nog starten aan de universiteit van Tilburg zonder dat ze daar op de hoogte waren.

Een centraal register zou bijhouden tegen wie er meldingen en klachten binnenkomen, over de verschillende instellingen heen. Maar dat komt er vooralsnog niet. Het Vlaams mensenrechteninstituut is gehouden aan beroepsgeheim en ook na uitspraken zullen de namen van private personen worden geanonimiseerd, klinkt het bij het kabinet-Somers.