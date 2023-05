Gallo-Romeins Museum in Tongeren koopt volledige muntschat uit de tijd van Ambiorix

"De munten zouden geslagen geweest zijn voor de strijd met Julius Caesar, de munten zouden toen in allerijl begraven zijn", vertelt Raf Jansen. "Het is een stuk erfgoed uit de streek en ik zou willen dat de collectie samenblijft in het museum."

De vinder verkocht in 2001 al een eerste deel van de munten aan de provincie, om ze tentoon te stellen in het Gallo-Romeins Museum. De munten die hij later nog vond, verkoopt hij nu aan de stad Tongeren. Ze waren eerder al in bruikleen gegeven aan het Gallo-Romeins Museum.