Acht kankerdiagnoses per uur in ons land: waar gaat ingezamelde geld Kom Op Tegen Kanker naartoe?

Nieuw aan deze therapie is dat enkel de uitzaaiingen zelf bestraald worden. Hierbij wordt het gezonde weefsel zo veel mogelijk vermeden en is de behandeling dus veel gerichter. "We zijn tien jaar geleden hiermee begonnen, als poging om bestraling te zien als meer dan een behandeling van symptomen", vertelt Ost. "Het is hiermee echt de bedoeling om de tumor onder controle te houden."

Momenteel is Reyns terug in behandeling omdat er opnieuw tumoren zijn vastgesteld. "Er zijn nu terug uitzaaiingen, maar ik ben blij dat het terug via diezelfde gerichte radiotherapie aangepakt kan worden." Die gerichte radiotherapie is mede te danken aan de duizenden fietsers die dit weekend deelnemen aan de 1.000 kilometer Tegen Kanker. "Zonder hen zou dit onderzoek gewoonweg onmogelijk zijn", besluit radiotherapeut Piet Ost.