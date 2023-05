180e editie Gentse Feesten lokt bezoekers met zes verschillende affiches: "Het festival is er voor iedereen!"

Over net geen twee maanden, op 14 juli, starten de Gentse Feesten. Het grootste stadsfestival van Europa is dan aan de 180e editie toe. Gent zet het evenement dit jaar niet in de markt met één affiche, zoals gewoonlijk, maar kiest voor zes campagnebeelden. Ze zijn ontworpen door bureau Soon en tonen de letters van het woord 'Gentse', maar dan reuzegroot. In de letters zitten, hangen of liggen bijna 60 verschillende mensen. "Dit jaar willen we nog meer benadrukken dat de Gentse Feesten er echt zijn voor iedereen", vertelt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). Vorig jaar stond alles in het teken van de wedergeboorte van het festival na een verplichte coronapauze.