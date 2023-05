"Hij is een van de paradepaardjes van de VUB": VRT NWS sprak met ex-medewerkster die grensoverschrijdend gedrag al jaren geleden meldde

"Dit is niet het eerste slachtoffer", begint onze getuige. Ze werkte vele jaren voor de VUB en werd jaren geleden al gecontacteerd door iemand die zei slachtoffer te zijn van de professor die nu in opspraak gekomen is. Aan VRT NWS doet ze anoniem haar verhaal. "In 2020 heb ik melding gedaan met de vraag van een slachtoffer om er iets aan te doen. En dat was niet het eerste slachtoffer, ook in 2016 was er al een melding. Ik heb direct de personen ingelicht die zich daar intern mee bezighouden." Ze is dan ook verbaasd dat er nu pas een vooronderzoek is gestart. "Pas op het moment dat het in de pers komt, is er plots sprake van een vooronderzoek." Volgens onze getuige is er ook een lijst opgesteld van alle betrokken slachtoffers, en gaat het al zeker om 7 mensen.