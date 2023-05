Graanakkoord opnieuw verlengd, maar Rusland blijft misnoegd over beperking op eigen uitvoer van voedsel en mest

In maart deed Rusland al eens moeilijk, toen het eenzijdig besliste om het akkoord maar met 60 dagen te verlengen in plaats van 120 dagen, zoals in de oorspronkelijke tekst was afgesproken. Ook nu wordt het maar met 60 dagen verlengd.

Waarom Rusland nu toch instemde met de verlenging en in welke mate het garanties heeft gekregen over zijn eigen uitvoer van voedsel en meststoffen, is niet meteen duidelijk. De Turkse president ging er ook niet op in. Hij zei wel dat er verder gewerkt zal worden "om ervoor te zorgen dat alle voorwaarden van het akkoord vervuld worden, zodat het kan blijven doorlopen". Erdogan bedankte de Russische president Vladimir Poetin, de Oekraïense president Volodimir Zelenski en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres voor hun steun en bijdrage.

Volgens een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken is het akkoord verlengd "om landen in nood te helpen". Ze voegde eraan toe dat Rusland de situatie omtrent de deal echter nog altijd op dezelfde manier beoordeelt. Die uitspraak en het feit dat het akkoord opnieuw met maar 60 dagen is verlengd, doen vermoeden dat Rusland geen of weinig harde garanties heeft gekregen voor een vlottere uitvoer van zijn voedsel en mest.

De Oekraïense regering verwelkomt de verlenging van het akkoord, maar dringt aan op langere periodes van verlenging en een efficiëntere uitvoering van het akkoord. Volgens de Verenigde Naties werd sinds het begin van de overeenkomst bijna 30 miljoen ton graan getransporteerd uit de Oekraïense havens.