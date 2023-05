Een beetje Trafalgar Square in Hemiksem: gemeente gaat LGBT-verkeerslichten plaatsen op een kruispunt

Het idee voor de LGBT-verkeerslichten haalde schepen Kris Verbeeck op Trafalgar Square in Londen, waar hij op citytrip was met zijn vriend. "We gaan ze later dit jaar plaatsen in Hemiksem. Ik denk dat we hiermee uniek zijn in Vlaanderen", zegt hij. "Brussel had naar aanleiding van de Pride-week tijdelijk de verkeerslichten gewijzigd in regenboogthema. De gemeente Hemiksem zal dit dus blijvend doen."