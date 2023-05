Hoe maak je het onderwijs beter? "Weten helpt en de leraar moet de dans leiden"

"De voorbije decennia is er een soort van devaluatie gekomen van de kenniscomponent. Het is bon ton om te zeggen dat leren minder belangrijk is." Surma merkt dat in de leerplannen en in de eindtermen. "Kennis moet aan belang terugwinnen." Daarmee bedoelt hij niet dat leerlingen weer dingen van buiten moeten leren als papegaaien. "Het gaat eigenlijk over brede, wereldse kennis: dingen weten over aardrijkskunde, kunst of cultuur. Dat is eigenlijk een hel grote voorspeller voor leesbegrip."

En vergis u niet. "Een vaardigheid is eigenlijk toegepaste kennis." Volgens Tim Surma wordt in de leerplannen wel te veel aandacht besteed aan zogenoemde generieke vaardigheden zoals "kritisch kunnen nadenken over". Dergelijk vaardigheden zijn moeilijk te meten en bovendien wordt zo gesuggereerd dat je zoiets kunt trainen zonder inhoud. Quod non, dus. "Weten hélpt", zegt Surma.