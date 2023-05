Waarom je in Nederland wel groen licht krijgt als je komt aangereden en in Vlaanderen nog niet overal

Griet De Ceuster, directeur van Transport & Mobility Leuven, ziet kansen in de intelligente verkeerslichten via Mobilidata, maar maakt zich ook zorgen. "Ik ben een beetje bang dat er te weinig visie achter dit model zit: het wordt iets teveel gedreven door technologie en artificiële intelligentie", zegt ze. "Per kruispunt of weg bepaalt de Vlaamse overheid effectief welke stroom of doelgroep voorrang of meer groen krijgt, maar ik mis de beleidsvisie."

De Ceuster vreest dat deze technologie soms iets té vraagafhankelijk zal werken. "Stel je je een incident op een snelweg voor en veel mensen gaan met verkeersapps omrijden via kleinere wegen. Eerst lopen de grotere assen in de steden en dorpen vol, en naarmate de tijd vordert, zit alles vast. Dat kennen we allemaal. Wat gaat zo’n slim verkeerslicht dan doen? Voorrang geven aan de grotere as of aan de zijstraat, waar ook veel mensen in de file staan omdat ze een omweg hebben gekozen? Of wat als je op basis van smartphones meer ‘harde aanvragen’ hebt van automobilisten dan van fietsers?"