Alle Vlaamse gemeenten hijsen de regenboogvlag als signaal tegen homo- en transfobie: "Strijd is nog niet gestreden"

Toch benadrukt Cavaria dat de strijd tegen haat en discriminatie ook in ons land nog lang niet gestreden is. "Doordat België relatief hoog scoort qua wetgeving rond gelijke rechten voor LGBTG+-personen, denken mensen wel eens dat we geen discriminatie ervaren in het dagelijks leven, maar dat is niet zo", zegt Ryan Lynn Tuttle, een van de coördinatoren van de Vlaamse IDAHOT-campagne.