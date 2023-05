Laatste "Indiana Jones"-film met Harrison Ford in première in Cannes: is dit het definitieve einde voor Indy?

Lieven Van Gils kon “Indiana Jones and the Dial of Destiny” gisteravond al zien. Over de inhoud mag hij nog niets kwijt, al vermoed hij wel dat de film veel volk naar de zalen zal trekken. "Dit zijn jeugdherinneringen voor veel mensen, dit is old school entertainment".

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” gaat in première in de Belgische zalen op woensdag 28 juni. Het Brussels Philharmonic speelt in september onder leiding van dirigent Dirk Brossé drie keer live de soundtrack van de eerste Indiana Jones-film “Raiders of the Lost Ark”, tijdens een filmvertoning in de Brusselse zaal Flagey.