Ook dit jaar geen dieren op Pinksterjaarmarkt Zemst maar organisatie vindt beslissing onzin: "De dieren hebben geen stress"

Lauwers vindt de vergelijking met een jaarmarkt zoals die van Vilvoorde niet opgaan. "Daar zit een hele organisatie achter. Ze beantwoorden aan een hele reglementering met dierenartsen en controles. Dat is van een heel andere orde dan hier", zegt ze. "Maar de stress van de dieren blijft. Wat Vilvoorde al dan niet voor Dierenwelzijn over heeft, is hun zaak. In Zemst proberen we alles te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt en het verbod is er een van."