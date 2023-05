"Een plek die niet hier is": ruimte speelt hoofdrol in nieuw theaterstuk van Jozef Wouters

"A day is a hundred years": zo heet de nieuwe voorstelling van Jozef Wouters die vanavond in de Bourlaschouwburg in Antwerpen in première gaat. In het verhaal speelt zijn kunstruimte Decoratelier in een oude suikerfabriek in Molenbeek de hoofdrol.

Ook Barry Ahmad Talib staat centraal, een kunstenaar uit Guinee die 5 jaar geleden naar België kwam en conciërge in Decoratelier is. “Barry is deel van het gebouw", vertelt Wouter in "Culture club" op Radio 1. "De manier waarop dit gebouw functioneert, is niet los te zien van zijn rol als care taker, janitor, conciërge”.