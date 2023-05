Kan de wolk met zwaveldioxide boven Gent schadelijk zijn voor de gezondheid?

De staalfabriek ArcelorMittal in de Gentse haven is volop bezig met de installatie van een nieuwe back-upinstallatie die zwavel uit steenkoolgas moet halen. Door de werken is de oude installatie tijdelijk buiten gebruiken. Dat zorgt al enkele weken voor een stinkende rookpluim en mist boven de omgeving.

Maar sinds enkele dagen veroorzaakt de rookpluim ook klachten bij sommige buurtbewoners. Sommigen spreken van irritaties in hun ogen en op hun luchtwegen. Daardoor is er in de buurt steeds meer bezorgdheid dat de rook toch schadelijk zou kunnen zijn voor hun gezondheid. Ze eisen meer duidelijkheid van de staalfabriek.