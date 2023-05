Kinderen zaaien bloemen op leegstaand terrein van vroegere Florahallen in Aalst

Sinds 2002 zijn de Florahallen bekend als de plaats waar de Prins Carnaval werd verkozen. Ook de prijsuitreiking van Aalst Carnaval was daar. In de loods van de voormalige bloemenveiling zijn dus heel wat feestjes gebouwd, maar daar kwam vorig jaar een einde aan, want de Florahallen werden gesloopt.

In de plaats komt een groot project met 250 woningen. "Die zijn voorbestemd voor levenslang wonen", zegt projectverantwoordelijke Wim Liebaut. "We richten op ons jong en oud. De deuren zijn aangepast zodat kinderbuggy's en rolstoelen kunnen passeren. Ook het sanitair is specifiek ingericht voor die brede doelgroep. Het is echt de bedoeling dat de bewoners er hun hele leven lang kunnen blijven zonder dat er aanpassingen moeten gebeuren."