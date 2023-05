Kinderopvang in Moorslede moet dicht, ouders en gemeente kwaad op Agentschap Opgroeien

In Moorslede kreeg Sylvie Misplon (50) begin deze week het bericht dat ze haar kinderopvang Harlekijn na meer dan twintig jaar moet sluiten. Een maand geleden kreeg ze inspectie van het Agentschap Opgroeien en een aantal zaken verliepen niet volgens de regels. Sylvie zou onder meer te slordig omspringen met de administratie. "Papierwerk is zeker mijn sterkste kan niet", bekent de onthaalmoeder, "de voorbije jaren ben ik daar al vaker op aangesproken tijdens controles. Maar ik heb wel een groot hart voor de kinderen. Het is soms ook absurd wat ze van je verwachten. Zo had ik bijvoorbeeld moeten beschrijven dat mijn hond drie jaar geleden overleden was."