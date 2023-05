Kleine babyboom na corona is achter de rug: vorig jaar opnieuw minder kinderen geboren in Vlaanderen

Het geboortecijfer in Vlaanderen is in 2022, zoals verwacht, weer teruggezakt naar het niveau van 2020, zo leren de nieuwste cijfers van het Agentschap Opgroeien. Vorig jaar registreerde Kind en Gezin 63.686 geboortes in Vlaanderen, 2.874 minder dan in 2021 of een daling met 4,3 procent.