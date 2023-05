Malle gaat mensen die langer dan 2 jaar werkloos zijn gemeenschapsdienst opleggen

De gemeente wil al zeker 3 mensen gaan inzetten, maar dat kunnen er later meer worden. "De werkloosheidsgraad is 4 procent in Malle, dus dat is niet zo veel. Maar het frustrerende is dat de werkgevers in onze gemeente aan het smeken zijn voor goed personeel. Als iemand aan een job raakt, is dat dus niet alleen goed voor de persoon in kwestie en het gezin erachter, maar ook voor de gemeenschap."