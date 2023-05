Man sterft na arbeidsongeval in Lokeren

Samen met enkele collega's van een firma uit Hamme, was de man een regenput aan het graven in de voortuin van een huis in de Waterlaatstraat in Lokeren. Toen een wand van de put het plotseling begaf, raakte de man bedolven onder zand en modder. Zijn collega's probeerden hem zelf te bevrijden, maar tevergeefs. De brandweer kon het slachtoffer na enkele minuten bevrijden, maar alle hulp kwam te laat. De man stierf ter plaatse.