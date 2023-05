Minimale dienstverlening bij De Lijn moet gegarandeerd blijven, oordeelt Grondwettelijk Hof

"Deze uitspraak is een overwinning voor elke reiziger", reageert Peeters tevreden. "Vooraleer het decreet bestond, waren reizigers de dupe van stakingen en wisten ze niet of ze op hun werk of school zouden raken. We brachten daar met de continuïteit van de dienstverlening verandering in, zonder te raken aan het stakingsrecht. Wie wil staken, moet dat kunnen, maar wie wil werken moet dat ook kunnen", sluit ze af.