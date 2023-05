Mogelijk tegengif gevonden voor de dodelijkste paddenstoel, de groene knolamaniet

Qiaoping Wang, een onderzoeker aan de Chinese Sun Yat-sen Universiteit en de senior auteur van de nieuwe studie, zei aan het Franse persbureau AFP dat "het onderzoeksteam erg verrast was na het ontdekken van dat onverwacht verband".

Het team testte het tegengif eerst uit op menselijke levercellen in een petrischaal en op leverorganoïden en vervolgens op muizen. In al die gevallen vertoonde het "aanzienlijk potentieel in het verminderen van de giftige impact", zei Wang.

"Deze molecule heeft enorm potentieel voor het behandelen van gevallen van vergiftiging door paddenstoelen en zou het eerste specifieke tegengif kunnen zijn dat gericht is op een eiwit", zei hij. "Het zou veel levens kunnen redden als het even effectief is bij mensen als bij muizen."

Het team heeft nu de bedoeling om de kleurstof te testen op mensen als tegengif voor de groene knolamaniet.

Tot nu toe gebruikt men silibinine, een middel dat gewonnen wordt uit de mariadistel, om vergiftiging door groene knolamanieten te behandelen, maar het is niet duidelijk hoe dat middel precies werkt.

De studie van de onderzoekers van de Sun Yat-sen Universiteit en Australische collega's is gepubliceerd in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een bericht van het persbureau Agence France-Presse (AFP).