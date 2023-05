Nepalese alpinist vestigt record met 27e beklimming Mount Everest

"Hij bereikte vanmorgen met succes de top toen hij een Vietnamese klimmer begeleidde", zegt Mingma Sherpa van Seven Summit Treks aan het Franse persagentschap AFP. Kami Rita Sherpa is al meer dan 20 jaar gids en bereikte de 8.848 meter hoge top voor het eerst in 1994. Sindsdien heeft hij Everest bijna elk jaar beklommen en heeft hij zelfs verschillende keren het eerste touwteam geleid dat de route naar de top heeft geopend.