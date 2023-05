Waarom heeft hevige regen in Italië zulke grote gevolgen? "Uitzonderlijk, maar andere factoren spelen mee"

"Dit is echt een zeer uitzonderlijke gebeurtenis. Ze komt na een uitzonderlijke droogte, maar eigenlijk zijn dat twee kanten van dezelfde medaille. Door de klimaatverandering zien we beide vaker samen", zegt Willems aan VRT NWS.

Door de opwarming warmt de atmosfeer verder op, waardoor die meer waterdamp kan bevatten. We hebben vaak lange droge periodes, waarin het water verdampt, tot de atmosfeer verzadigt raakt. Als het dan regent, kan het dus harder regenen. "We zien dat wereldwijd vaker gebeuren, ook bij ons, en we zien het nu ook in Italië." Terwijl zo'n gebeurtenis vroeger eens om de 100 jaar zou voorkomen, zal dat in de toekomst dus vaker zijn. De kans zou met een factor 5 of meer kunnen toenemen, afhankelijk van onze toekomstige uitstoot.

Wat ook meespeelt, is dat een uitgedroogde bodem minder makkelijk regen absorbeert. Tijdens de eerste uren kan dat zelfs tot de helft minder zijn, afhankelijk van het bodemtype, zegt Willems. In Italië is het wel zo dat het al eens hard regende in het begin van de maand mei. Dat specifieke effect speelde daardoor minder.