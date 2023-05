Nederlanders krijgen celstraffen tot vier jaar voor aanslag op snackbar van familie kickbokser Jamal Ben Saddik in Borgerhout

De jongeman zei dat hij benaderd werd voor een job in Antwerpen, waarmee hij 1.000 euro kon verdienen. Hij was verslaafd aan lachgas en bracht zijn tijd voornamelijk door op straat. Hij had aan een 27-jarige rechtenstudent gevraagd om hem naar Antwerpen te rijden. Hij zei dat hij onderweg instructies had gekregen om de vuurwerkbom ergens in Antwerpen te gaan ophalen. Daarna werd hij door zijn kompaan afgezet aan de horecazaak.