Symbolistisch auteur Emile Verhaeren krijgt cultureel centrum in Puurs-Sint-Amands

Emile Verhaeren was een van de belangrijkste Franstalige Vlaamse auteurs en dichters uit de negentiende eeuw. Hij is geboren in Sint-Amands. "We hebben in onze gemeente al het Emile Verhaeren Museum waar werk van hem wordt tentoongesteld, maar we willen dat versterken en meer opentrekken", zegt Van den Heuvel. "Op die manier hopen we ook dat meer mensen het werk van Verhaeren zullen ontdekken en ervan gaan houden."