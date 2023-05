Onderzoekscentrum Imec uit Leuven uitgeroepen tot beste begeleider van start-ups wereldwijd

Imec staat bovenaan de nieuwste ranking van onderzoeksbureau UBI Global, die business incubatoren en acceleratoren wereldwijd vergelijkt, in de categorie "World Top Business Accelerator - Linked to University". De voorbije drie edities, in 2015, 2017 en 2019, belandde Imec steeds in de top 5 van de wereld. Nu mag Imec.istart het hoogste schavot betreden.