Onduidelijk of defensie militair domein ter beschikking wil stellen voor Bosland als Nationaal Park

Voor parlementslid Kris Verduyckt was dit antwoord ontgoochelend: "Het is niet duidelijk of ze gaan meedoen als partner voor het Nationaal Park. Ik vind dat wel bizar want als het wel zou zijn, dan zou ik als minister daarmee uitpakken. Bosland is een streekontwikkelingsproject waarbij we veel geld kunnen krijgen van de Vlaamse overheid dat we kunnen investeren in natuurbehoud, recreatie en toerisme. Ik begrijp dat defensie niet meteen een antwoord kan geven, maar ik had vandaag toch wel een positiever antwoord verwacht."