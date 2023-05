Auto komt op middenberm terecht bij ongeval op E34 in Oelegem, ook bestelwagen met radioactieve lading betrokken

In een van de twee bestelwagens zat een radioactieve lading. Een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer en een specialist van het transportbedrijf kwamen ter plaatse om te bekijken wat de impact van het ongeval op de lading was. Het omhulsel van de lading was nog intact, dus ook de lading was onbeschadigd. Een ander voertuig van dezelfde firma is de lading komen ophalen.