Ontvoerd Amerikaans meisje na 6 jaar teruggevonden dankzij Netflix-reeks

Kayla Unbehaun, een Amerikaans meisje dat op 9-jarige leeftijd werd ontvoerd door haar moeder is nu, zes jaar later, teruggevonden. De doorbraak kwam er nadat een winkelmedewerker het meisje herkend had in de Netflix-reeks "Unsolved mysteries". De uitzending over de ontvoering van Kaya kwam in november online en heeft nu dus geholpen om de zaak op te lossen.