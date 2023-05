Openingsceremonie van de Special Olympics lokt vol stadion in Mechelen: "Fantastisch dat er zoveel aandacht voor is"

Een van die atleten is Thalisia, die de komende dagen het beste van zichzelf zal geven in atletiek. "Ik heb al een paar keer meegedaan, maar het is de eerste keer dat de openingsceremonie in zo'n stadion plaatsvindt en dat er zoveel aandacht voor is", zegt ze. "Dat is wel heel leuk, want zo kan iedereen van mijn leefgroep ook alles volgen op de televisie!" Ook Liesbeth is enthousiast om de openingsceremonie te kunnen meemaken. "Het gaat heel mooi zijn vanavond, zeker met al die artiesten erbij. De Special Olympics is een fantastisch evenement waar ik erg graag bij ben."