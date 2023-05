Voor- en tegenstanders in KSDiest tijdens Dag Tegen Holebifobie en Transfobie: "Diverse school met diverse meningen, maar iedereen mag die delen"

"Maar het is ook een diverse school met diverse meningen", weet leerkracht Caroline. Dat blijkt ook uit de mening van sommige leerlingen, want niet iedereen is even tevreden met de paarse IDAHOT-dag op school: "Ik zou het zelf niet organiseren", klinkt het bij sommige leerlingen. Of:"Ik vind de problemen in Syrië belangrijker." Volgens de leerkrachten is het belangrijk om met iedereen in dialoog te gaan en ook hen de ruimte geven om een mening te delen: "Op onze school mag iedereen op een constructieve manier meningen te uiten in het bijzijn van een leerkracht. We vinden het belangrijk om die dialoog ook aan te gaan en iedereen daarvoor een veilige ruimte te geven."