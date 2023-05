Ronse krijgt geen Vlaams geld zoals andere faciliteitengemeenten: "Onze armoedecijfers zouden moeten meespelen"

Ronse moet als stad met taalfaciliteiten dienstverlening in het Frans aanbieden, aan inwoners die daarom vragen. Een Vlaamse gemeente met taalfaciliteiten kan niet fuseren. Dat staat in de federale taalwetgeving. Dat wil zeggen dat ze ook het geld moet missen dat een fusiegemeente krijgt.

En om Vlaamse subsidies te krijgen als gemeente met taalfaciliteiten, ligt het aantal inwoners dan weer te hoog. "Maar het is niet omdat we bijna 27.000 inwoners hebben, dat zij ons via belastingen veel inkomsten bezorgen", legt schepen voor financiën Dutranoit uit. "Want Ronse heeft toch wel een armoedeprobleem. En ook wij hebben te kampen met hoge kosten voor energie, corona en de Oekraïnecrisis."