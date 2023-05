Zemst opent rouwregister voor 25-jarige vrouw die van klif viel in Albanië

De gemeente Zemst heeft een rouwregister geopend voor de vrouw van 25 die overleed nadat ze van een klif viel in Albanië. De vrouw was een medewerker van de gemeente en het rouwregister was er oorspronkelijk enkel voor haar collega's. Op vraag van haar familie en inwoners van Zemst kan nu iedereen naar het gemeentehuis gaan om steun te betuigen in het rouwregister.