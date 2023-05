Franse ex-president Sarkozy in beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor corruptie, waarvan één jaar effectief

De Franse ex-president Nicolas Sarkozy is in beroep veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar effectief, voor corruptie en beïnvloeding in een afluisteraffaire. Sarkozy werd in 2021 in het dossier al veroordeeld tot drie jaar cel, maar hij ging in beroep. De voormalige president houdt zijn onschuld vol en wil de zaak nu naar het Hof van Cassatie brengen.