Amerikaan na 18 jaar aangeklaagd voor diefstal van iconische schoentjes van Judy Garland uit "The Wizard of Oz"

Achttien jaar na de feiten is een 76-jarige man aangeklaagd voor de diefstal van een paar iconische schoenen die de Amerikaanse actrice Judy Garland droeg in de film "The Wizard of Oz".

De robijnrode muiltjes werden in 2005 gestolen uit het Judy Garland Museum in de gemeente Grand Rapids, in de staat Minnesota, waar Garland (1922-1969) woonde. Het museum had de muiltjes op dat moment in bruikleen gekregen van een verzamelaar van Hollywood-memorabilia. Ze werden pas dertien jaar later teruggevonden tijdens een politie-operatie in 2018.

De man die nu aangeklaagd is, woont naar verluidt een kleine 20 kilometer van het bewuste museum. Hij is aangeklaagd voor diefstal van een belangrijk kunstwerk en nachtelijke inbraak in het museum. Uit de aanklacht valt niet op te maken waarom de FBI nu plots hem verantwoordelijk acht. (Lees voort onder de foto.)