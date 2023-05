Woonwagens weg en opnieuw landbouwgebied: einde van jarenlange illegale situatie in Sint-Pieters-Leeuw  

Intussen zijn de laatste bewoners vertrokken. Een deel daarvan kon in de zoektocht naar een nieuwe woonst ook op hulp van de gemeente rekenen. Burgemeester Jan Desmeth (N-VA) is opgelucht dat er eindelijk een einde komt aan de situatie: "Onze diensten moeten nu niet langer tijd investeren in het opvolgen van de situatie en het uitschrijven van de PV's. We zijn ook blij dat we deze toestand met veel respect voor de bewoners hebben kunnen oplossen."