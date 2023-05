Ieperse stadsgidsen worden middeleeuwse ridders, ze gidsen voortaan in riddertenue

Ieper was een grootstad tijdens de middeleeuwen. Het was de derde stad van Vlaanderen, na Brugge en Gent. Zelfs in Europa was Ieper een belangrijke stad, mede dankzij de lakenhandel. "We mogen dat toch zeker niet vergeten. Daarom starten we met een aantal nieuwe initiatieven die verwijzen naar de middeleeuwen", zegt schepen van toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper)

Er is een nieuwe middeleeuwse wandeling uitgewerkt. En opvallend: de gidsen zullen gekleed zijn als ridder. Johan Verweider is één van die Middeleeuwse gidsen: "We trekken een wit kleed aan met het patriarchale kruis erop en een kap op ons hoofd. Ik vind het heel mooi, maar het pak is nogal ruim uitgevallen. We zullen er een riem of koord moeten insteken, zodat het minder opvalt. Tijdens de vernieuwde wandeling brengen we ook een aantal middeleeuwse figuren naar voor, zoals Jan Yperman. Figuren die vóór 1385 belangrijk waren voor Ieper."