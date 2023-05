Straks sneller groen aan een verkeerslicht dankzij een app: hoe werkt het en wat met de privacy?

Toch is het niet uitgesloten dat kan afgeleid worden over wie de gegevens gaan. Dat zegt ook privacyexpert Bart van Buitenen van vzw Dasprive. "Het is belangrijk om te weten dat geïndividualiseerde locatiegegevens per definitie nooit anoniem zijn", vertelt hij. "Als men zegt dat dergelijke data worden geanonimiseerd, weet dan dat dat eigenlijk niet kan."

Als voorbeeld neemt hij zijn route die hij vanmorgen heeft genomen met zijn wagen. "Ik ben thuis vertrokken en heb mijn drie kinderen op drie verschillende plaatsen afgezet", legt hij uit. "Zelfs al zou je die route enkel bekijken aan de hand van de slimme verkeerslichten die ik passeer, is dat een unieke route die niemand anders ter wereld doet."

Volgen van Buitenen moet je je eigenlijk de vraag stellen of het wel nodig is om al die persoonsgegevens te verzamelen. "Om de hulpdiensten voorrang te geven of op verlaten wegen een verkeerslicht niet onnodig op rood te laten staan, bestaan al oplossingen zonder slimme technologie en locatiegegevens." Zo denkt hij bijvoorbeeld aan sensoren in de weg of zenders voor hulpdiensten. "Ik ben dol op innovatie, maar "slim" moet geen doel op zich zijn."

"Het is niet omdat wij vandaag niet kunnen bedenken wat er iemand ooit met die data kan doen, dat misbruik nooit zal gebeuren in de toekomst. Tijden en technologie veranderen, en overheden ook."