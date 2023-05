Syrische president Assad weer welkom op Arabische top: hoe reageren Syrische vluchtelingen in België op zijn comeback? 

Van paria naar hernieuwd lid van Arabische Liga

De Arabische Liga werd in 1945 met als doel meer eenheid in de Arabische wereld te krijgen en de gemeenschappelijke belangen te behartigen. De Arabische Liga is uitgegroeid tot een belangrijke regionale organisatie van 22 landen.

Tot 2011 hoorde Syrië daar bij, maar het land werd uit de organisatie gezet wegens het bloedige optreden van Assad tegen de volksopstand, die uitmondde in een jarenlange oorlog. Tijdens die oorlog bombardeerde het Syrische regime oppositiegebied en was er ook sprake van gifgasaanvallen.

Assad was jarenlang persona non grata, maar dat is meer en meer verleden tijd. De laatste jaren hebben de omringende landen de banden met Syrië geleidelijk weer aangehaald. Begin mei maakte de Arabische Liga bekend dat Syrië opnieuw mag toetreden tot de Arabische Liga.