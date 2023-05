Tentbewoner weigert plekje op Etterbeekse promenade op te geven

Een dakloze man kampeert al maanden in een eenvoudig tentje op de Hippolyte Rolinpromenade in Etterbeek. Hij weigert hulp van gemeentelijke, gewestelijke en medische instanties. Ook nadat de tent van de dakloze twee keer verwijderd werd, bleef de man terugkomen. Eind februari kregen de inwoners van de straat een brief in de bus over de situatie. In dezelfde brief beloofde burgemeester Vincent De Wolf (MR) om de situatie aan te pakken en met de man te gaan praten.