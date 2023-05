Kunnen nieuwe beelden van de Titanic het mysterie rond de scheepsramp ontrafelen? 

Parks Stephenson, die de Titanic al vele jaren bestudeert, zegt dat hij "weggeblazen" werd toen hij de scans voor het eerst zag. "Dit kan een nieuw inzicht bieden in wat er de Titanic juist is overkomen. De scans stellen je in staat om het wrak te zien zoals je het nooit vanuit een duikboot kan zien: het wrak is voor het eerst in zijn geheel zichtbaar."