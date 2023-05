Startschot gegeven voor Special Olympics in Mechelen met olympische fakkelloop "Torch Run"

Ook Piet den Boer, die vanuit de Foundation Mechelen de nationale spelen mee ondersteunt, is trots. "We hebben hier drie jaar enorm hard aan gewerkt, en nu is het eindelijk zover." Vanavond is er ook nog de officiële openingsceremonie in het stadion van voetbalclub KV Mechelen. "Ik hoop dat de komende drie dagen voor iedereen duidelijk maken wat de Special Olympics zijn. Ik raad iedereen sowieso aan om eens een kijkje te komen nemen in de stad." Zaterdag vindt ook nog een slotceremonie plaats in het olympisch dorp.