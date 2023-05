Trein door rood sein in de buurt van Lier: ruim 50 reizigers vast en geen treinverkeer meer tussen Lier en Heist-op-den-Berg

Iets voor 11 uur is een trein van de NMBS voorbij een rood sein gereden in de buurt van Lier. Het ging om de trein die onderweg was van Turnhout naar Brussel. De trein is daarop stil komen te staan. "Wanneer zoiets gebeurt, schrijven de procedures voor dat de bestuurder moet vervangen worden", zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS. "De reizigers, 50 tot 60 ongeveer, zitten nog op de trein. We zijn nu aan het bekijken of de vervangingsbestuurder kan verder rijden. Dan moeten we de passagiers daar niet 'in volle baan', zoals dat heet, van de trein halen en dan kunnen ze er gewoon uit in het volgende station."