TV-chef Loïc Van Impe leert studenten koken op kot tijdens praesesverkiezingen in Diepenbeek

"Vandaag maak ik balletjes in tomatensaus, maar dan in een Thaise saus. Ik ga de balletjes kruiden met een zelfgemaakte currypasta en dat wordt geserveerd met basmatirijst, in de microgolfoven klaargemaakt. Het enige dat je nodig hebt, is dus een microgolfoven, een vuurtje met een pan en een hakmolen, maar dat laatste is optioneel."