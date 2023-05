Van slagerszoon uit Sint-Niklaas tot Franse ridder: "Tom Lanoye bouwt bruggen tussen Franse en Vlaamse cultuur"

Sinds zijn passage op het theaterfestival van Avignon met "Mefisto for ever" en "Bloed en rozen", heeft hij in Frankrijk een ruim publiek gevonden. "U heeft er vele lezers, vrienden en bewonderaars die echt van u houden", zo klonk het uit de mond van de ambassadeur. Dat is ook een gevolg van Franse edities van zijn boek "Sprakeloos", een ode aan zijn moeder, die in het Frans de titel "La Langue de ma Mère" kreeg.



Als ridder in de orde van kunsten en letteren in Frankrijk, nam Lanoye na de decorering ongelooflijk trots het woord, en bedankte hij in de eerste plaats zijn vertaler Alain Van Crugten. "Als ik ridder ben, dan is Alain de maarschalk", zei Lanoye. "Die culturele kruisbestuiving tussen Frankrijk en Vlaanderen is er altijd geweest en het is geweldig dat die er vandaag nog steeds is en wat mij betreft alleen maar groter mag worden", zo zei de gelauwerde auteur nog.