Vier hulpverleningszones testen groene zwaailichten voor brandweervrijwilligers: "Moet bestuurders aansporen voorrang te verlenen"

In de hulpverleningszones Oost (Oost-Vlaanderen), Luxemburg, Waals-Brabant en Kempen (Antwerpen) loopt sinds kort een proefproject met hoffelijkheidslichten. Die zwaailichten hebben een groene kleur en zouden in de toekomst gebruikt worden door vrijwilligers bij hulpverleningszones. Met het project zal er vooral nagegaan worden of de groene lichten de vrijwilligers beter herkenbaar maken op de weg.

"Als vrijwilligers opgeroepen worden voor een dringende interventie weten andere weggebruikers op de weg dat niet. De bedoeling is nu om te testen of vrijwilligers die een groen licht in hun auto hebben sneller tot bij de kazerne raken, want door de lichten zullen andere weggebruikers hen sneller herkennen", vertelt Stef Willems van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid VIAS.